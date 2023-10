Das größte Publikum. Die größten Stars. Die besten Newcomerinnen und Newcomer. Das Publikum erwartet eine Comedy-Show der Superlative!

1LIVE und COLOGNE COMEDY holen auch 2023 wieder das Who is Who der deutschsprachigen Comedyszene auf die große Bühne.

Moderator der Shows ist Sektor- und Lehrerkind Bastian Bielendorfer. Der sympathische Comedian, Bestsellerautor, Let's Dance-Liebling und Podcaster aus dem tiefsten Ruhrpott begeisterte schon häufiger bei der 1LIVE Köln Comedy Nacht das Publikum.

Mit ihm stehen Torsten Sträter, Tahnee, David Kebekus, Filiz Tasdan, Osan Yaran, Assane Badiane und Carolin Kebekus auf der Bühne.