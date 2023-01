Daphne de Luxe - Das Beste aus fünf Soloprogrammen

Daphne de Luxe präsentiert in ihren Programmen Kabarett, Comedy und das eine oder andere Lied. Situationskomik, Improvisationstalent und das Aufgreifen aktueller gesellschaftlicher Themen machen aus jedem ihrer Auftritte ein Unikat. Ihre Authentizität ist es, die berührt und begeistert.

Für ihr "Best of" hat Daphne de Luxe die beliebtesten Gags und ihre amüsantesten Anekdoten zusammengestellt und plaudert aus dem Nähkästchen ihres Alltags. In dem "Best of", das die Gastgeberin der "Ladies Night" aus ihren fünf Soloprogrammen zusammengestellt hat, kann sie ihre raumgreifende Präsenz voll entfalten und ihrem selbstironischen Humor freien Lauf lassen.