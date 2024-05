Zutatenliste

-500g Rindfleisch

-2 Stück Süßkartoffeln

-5 Karotten

-5 Kartoffeln

-Tomatenmark

-Erdnussbutter

-Knoblauch

-Lauch

-2 Paprika

-2 Zwiebeln

-Okra

-Jasmin Reis

-Rapsöl

-Pfeffer

-Maggie

Zubereitung

Als erstes das Rindfleisch mit Küchenpapier abtupfen und in große Würfel schneiden. Zwiebeln und Knoblauch schälen und in kleine Würfelchen schneiden. Gemüse vorbereiten, waschen und in Stücke schneiden. Öl in einem größeren Topf erhitzen und das Fleisch für ca. 8 bis 10 Minuten braten. Zwiebeln und Knoblauch dazugeben und für ca. 3 Minuten braten. Immer wieder rühren.

Tomatenmark dazugeben, gefolgt von Karotten, Kartoffeln, Süßkartoffeln und Paprika, rühren und für eine Minute köcheln lassen. Ca. drei Viertel des Wassers sowie Tomaten und schwarzen Pfeffer in den Topf geben und schön mischen und für 5 Minuten kochen lassen. Danach Erdnussbutter dazugeben, schön rühren, bis diese aufgelöst ist. Das restliche Wasser in den Topf geben und schön mischen. Den Topf wieder zudecken und für ca. 35 Minuten köcheln oder bis das Fleisch schön zart ist und die Soße dickflüssig. Mit Maggie abschmecken.