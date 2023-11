Böttinger. Wohnung 17 - Mit Kerstin Ott

Stand: 18.10.2023, 12:29 Uhr

Ein Schlagerstar, Basilikum-Pesto und viel zu Lachen. In der zweiten Folge "Böttinger. Wohnung 17" empfängt Moderatorin Bettina Böttinger Schlager-Sängerin Kerstin Ott in ihrer Wohnung in der Kölner Südstadt. Beim gemeinsamen Kochen zeigt sich: Kerstin Ott macht ihrem Millionenhit "Die immer lacht" alle Ehre.