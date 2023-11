Zutatenliste

-400 g Belugalinsen

-Salz

-4 Knoblauchzehen (ohne Keim, geschält, in feine Würfel geschnitten)

-2 Schalotten (geschält, in feine Würfel geschnitten)

-1Stück Ingwer (4 cm, geschält, in feine Würfel geschnitten)

-2 grüne Chilischoten (ohne Kerne, in Ringe geschnitten)

-3 EL Kokosöl

-2–3 EL gelbe Currypaste

-700 ml Kokosmilch

-1 Stängel Zitronengras (längs halbiert)

-5 Kaffirlimettenblätter

-1 rote und 1 gelbe Paprikaschote (geputzt, entkernt, in grobe Stücke geschnitten)

-250 g Papaya (geschält, ohne Kerne, in grobe Stücke geschnitten)

2 Bio-Limetten

-3 EL Olivenöl

-brauner Zucker und Pfeffer aus der Mühle zum Abschmecken

-1 Bund Lauchzwiebeln (geputzt, in feine Ringe geschnitten)

-Thai-Basilikum zum Garnieren

Zubereitung

Die Linsen in Salzwasser in 25–30 Minuten weich kochen. Knoblauch, Schalotten, Ingwer und Chilis in einem großen Topf in 2 EL Kokosöl glasig dünsten. Currypaste zugeben und kurz mit anbraten. Dann Kokosmilch, Zitronengras und Limettenblätter hinzufügen. Alles einmal aufkochen lassen, dann die abgetropften Linsen zugeben. Die Linsen so lange mitköcheln lassen, bis der gewünschte Geschmack erreicht ist.

Inzwischen die Paprika in einer Pfanne im Kokosöl (1 EL) glasig schwenken. Sobald diese weich sind, die Papaya zugeben, mitschwenken und alles mit etwas Limettenabrieb und -saft, Olivenöl, braunem Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken. Zum Schluss die Lauchzwiebelringe unterheben. Kaffirlimettenblätter aus dem Curry entfernen. Linsencurry mit dem Papaya-Paprika-Gemüse anrichten und mit den Basilikumblättern garnieren.