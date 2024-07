Eigentlich meiden die Mashco Piro den Kontakt zur Außenwelt. Jetzt wurden mehr als 50 von ihnen an einem Fluss im Südosten von Peru gesichtet, in der Nähe eines Holzeinschlaggebietes. Peruanische Medien berichten, die Indigenen hätten die Dorfbewohner auf der anderen Seite des Flusses um Bananen gebeten. Nach Einschätzung der Menschenrechtsorganisation Survival International sind sie das größte unkontaktierte Volk der Welt.

Folgen der Regenwald-Abholzung

" Dies ist ein unwiderlegbarer Beweis dafür, dass viele Mashco Piro in diesem Gebiet leben, das die Regierung nicht nur nicht geschützt, sondern sogar an Holzunternehmen verkauft hat ", sagt der Präsident der Indigenenorganisation Fenamad, Alfredo Vargas Pio.

Die Abholzung des Regenwaldes nimmt immer weiter zu. Gerodet wird dabei oft in Naturschutzgebieten oder in den Territorien indigener Völker. Ein Unternehmen hat nach Angaben von Survival International in der Region bereits Straßen in einer Länge von insgesamt 200 Kilometern angelegt. Auf diesen wird das geschlagene Holz abtransportiert.