Ferderers emotionaler Abschied beim Laver Cup

2022 kehrte Federer beim Laver Cup noch einmal auf die ATP -Bühne zurück und gab in einem emotionalen Doppel an der Seite des Spaniers Rafael Nadal seine Abschiedsvorstellung als Profi. Für eine Rückkehr auf die Rasenplätze seiner größten Erfolge reichte es in diesem Jahr nicht mehr. In Halle sah man den Schweizer zuletzt 2021 aufschlagen, als er in drei Sätzen gegen Félix Auger-Aliassime (Kanada) verlor.