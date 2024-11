"Best Athlete" - Weltreiterverband zeichnet Christian Kukuk aus

Christian Kukuk hat im Rahmen der Generalversammlung des Weltreiterverbandes FEI den "Peden Bloodstock FEI Best Athlete Award" gewonnen. "Es ist eine große Ehre für mich, diesen Preis zu gewinnen" , sagte Kukuk gegenüber dem Portal "Pferd-aktuell". " Als bester Athlet 2024 bezeichnet zu werden, ist unglaublich. Dieser Erfolg ist das Ergebnis einer Teamleistung. Auch wenn ich in der ersten Reihe stehe, gibt es viele Menschen hinter mir."

Bei seinen zweiten olympischen Spielen nach Tokio 2021 krönte der 34-jährige Springreiter, der seit 2012 im Stall Beerbaum beheimatet ist, seine bisherige Karriere mit olympischem Einzelgold.

Große Abstimmung und Jury haben entschieden

Auch in diesem Jahr hat der Weltreiterverband Auszeichnungen in den Kategorien "Bester Athlet", "Bester Nachwuchssportler" und "Bester Pferdepfleger" vergeben, außerdem in der neuen Kategorie "Inspiration", unter der Elemente der bisherigen Awards "Solidarität" und "Gegen alle Widerstände" zusammengefasst wurden. In den jeweiligen Kategorien gab es eine öffentliche Abstimmung. Die Ergebnisse der Abstimmung flossen zu 50 Prozent in die Entscheidung über die Award-Gewinner ein, die übrigen 50 Prozent kamen von einer Experten-Jury.

Hochkarätige Konkurrenz hat das Nachsehen

Zu den Nominierten in der Kategorie "FEI Best Athlete" gehörten neben Kukuk auch die britische Vielseitigkeitsreiterin Laura Collett, die in Paris nach Tokio erneut olympisches Mannschaftsgold gewann, der Franzose Théo Gardies, der erstmals Weltmeister im Voltigieren wurde, und Bram Chardon, der bei den Fahrweltmeisterschaften Mannschaftsgold und Einzelsilber für die Niederlande gewann.

Die FEI Awards wurden 2009 ins Leben gerufen, um Einzelpersonen und Organisationen ins Rampenlicht zu rücken, die einen herausragenden Beitrag zum Fortschritt und zur Exzellenz im Reitsport leisten.