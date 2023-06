Seelenruhig ging Dalera am Dressurviereck von Balve entlang, von Nervosität keine Spur. Ihre "Mama", Jessica von Bredow-Werndl, schrieb dazu: "Es fühlt sich so gut an, wieder hier zu sein." Das Vorzeigepferd und die Dressur-Olympiasiegerin freuen sich auf ihr Comeback bei den deutschen Meisterschaften im Sauerland: "Balve ist für uns in der Dressur eine Riesennummer. Nur darüber können wir uns für Championate qualifizieren" , sagte sie.

Titel Nummer vier und fünf im Visier

Die Vorfreude ist verständlich. "JBW" reitet, als wäre sie nie weg gewesen. Das bewies sie bei ihrem dominanten Weltcupsieg in Omaha im April. Jetzt will die Dressurkönigin auch in Balve wieder ganz oben stehen - am besten alleine. Am Traditionsstandort visiert die Topfavoritin am Wochenende ihre nationalen Meistertitel Nummer vier und fünf an.