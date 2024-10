VfL Gummersbach - gestern Potsdam, morgen Toulouse

Innerhalb einer Woche zweimal gegen Toulouse

Innerhalb von nur einer Woche treffen die Oberbergischen mit FENIX Toulouse Handball im ersten Duell der Rückserie der Gruppenphase der EHF European League erneut auf die spielstarke Mannschaft, denen am vergangenen Dienstag die Anfangsphase des Hinspiels in der Gummersbacher Arena gehörte.

Die Franzosen drückten von Beginn an aufs Tempo, griffen in der Abwehr beherzt zu, ehe auch die Hausherren nach und nach ihr Spiel auf die Platte brachten, die Spielkontrolle übernahmen und am Ende mit 33:26 als Sieger hervorgingen. Auch am morgigen Abend ist eine spannende Begegnung zu erwarten, denn FENIX zeichnet sich vor allem durch seine Heimstärke aus und spielt momentan nicht nur in der französischen Liga überragend auf.

Schwerer Gegner

In der EHF European League weisen die Franzosen 4:2 Punkte auf und mussten sich nur auswärts den Gummersbachern geschlagen geben. "Toulouse ist ein wirklich gutes Team. Sie haben eine solide Abwehr und einen hervorragenden Torhüter. Auch im Angriff haben sie viele gute Optionen. Wir müssen von der ersten bis zur letzten Minute konzentriert sein, denn im ersten Spiel hatte Toulouse einen wirklich guten Start" , weiß der kroatische Nationaltorhüter ob der Qualitäten des bevorstehenden Gegners.

Der VfL kann zumindest auf eine starke Kampf- und Willensleistung in der Schlussphase des ersten Bundesligaduells mit dem VfL Potsdam zurückblicken. Gegen den Aufsteiger fand die Mannschaft von Trainer Gudjon Valur Sigurdsson allerdings zu keiner Zeit richtig in ihr gewohntes Spielsystem, sodass sich bis in die letzten Minuten ein spannendes Spiel auf Augenhöhe einstellte.

Durchwachsene Leistung in Potsdam

Erst kurz vor dem Abpfiff gelang es dem VfL den nächsten wichtigen Auswärtssieg klarzumachen. "Das Spiel gegen Potsdam war nicht schön. Wir haben mit drei Toren Unterschied gut begonnen, Potsdam dann aber schnell ins Spiel zurückkommen lassen. Von da an war es bis zur 57. Minute, als wir mit drei Toren davonziehen konnten, wirklich ein enges Spiel" , blickt Kuzmanović auf den achten Spieltag der HBL zurück.

Er hofft: "In dieser Saison hatten wir viele Spiele, in denen wir in der zweiten Halbzeit stark waren und die Punkte in den letzten fünf bis zehn Minuten geholt haben. Ich hoffe, dass wir diese Mentalität, immer an uns zu glauben, über die ganze Saison beibehalten können!"

Quelle: red