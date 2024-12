Zwischenzeitlich führte Berlin mit fünf Toren, zwei Minuten vor der Halbzeit brachte Frederik Simak die Lemgoer noch einmal auf drei Tore heran. Näher kam der TBV aber nicht. Lasse Anderson sorgte mit einem Gewaltwurf für die 16:11-Halbzeitführung der Füchse.

Nur leichter Lemgoer Aufschwung nach der Pause

Der TBV kam mit Schwung aus der Kabine und kamen gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit auf vier Tore heran. Jan Brosch traf zum 13:17 aus TBV-Sicht. Der Aufschwug entpuppte sich jedoch als Strohfeuer. Denn durch weiter viele technische Fehler und einfache Ballverluste machte sich Lemgo das Leben selbst schwer.

Die Füchse zeigten keine Top-Leistung, zogen aber weiter davon. Nach 42 Minuten traf Mathias Gidsel zum 23:15 und sorgte damit für die zu diesem Zeitpunkt höchste Berliner Führung. Damit war das Spiel bereist entschieden. Berlin zeigte sich jedoch gnadenlos und baute den Vorsprung in den Schlussminuten auch aufgrund von Lemgoer Strafen immer weiter aus. So stand am Ende ein deutlicher 33:21-Sieg für die Füchse Berlin.

Weiter geht es für den TBV bereits am Sonntag (16.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den 1. VfL Potsdam. Die Füchse Berlin reisen am Montag (19.30 UHr zur SG Flensburg-Handewitt.

Quelle: lt