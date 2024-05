Ein großes Ärgernis für die Schalker, die traditionell von einigen tausend Fans zu allen Auswärtsspielen begleitet werden. "Du musst einen Motivationspunkt für dich selbst finden. So etwas kommt sonst immer von den Fans ", sagte Geraerts mit Blick auf die in Hamburg fehlende akustische Unterstützung.

Abstiegskapitel schließen

Allerdings kann dieses Spiel in die lange Historie der Schalker als der Tag eingehen, an dem die Königsblauen den Absturz in die dritte Liga endgültig verhinderten. Mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten, der seinerseits nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt hat, wären die Königsblauen gerettet und könnten einen Schlussstrich unter diese für alle Beteiligten überaus Nerven-zehrende Spielzeit ziehen. "Man kann nicht mehr Motivation als diese haben, dass wir dieses Kapitel endlich schließen können", so Geraerts.

Der lange Albtraum wäre dann vorbei, das Überleben des Klubs gesichert. Und der Neuanfang könnte endgültig in die Wege geleitet werden. " Der Klassenerhalt wäre jetzt sicher nichts, was wir feiern sollten. Wir hätten das Minimalziel erreicht ", so Geraerts. "Wir müssen schauen weshalb wir in diese Situation gekommen sind und dies wieder korrigieren."

Mit der Neuverpflichtung von Ben Manga und dessen Scouting-Team soll ein neuer Kaderplaner dafür sorgen, dass die Unausgewogenheit im Teamkader ausgeglichen sowie die mangelnde Qualität behoben wird.

Bleibt Geraerts Trainer auf Schalke?

Ob auch Trainer Geraerts dabei helfen soll, die Schalker wieder möglichst schnell in die Erstklassigkeit zu hieven, ist allerdings noch fraglich. Zuletzt hatte der 42 Jahre alte Belgier, der in Gelsenkirchen noch einen Vertrag bis Sommer 2025 besitzt, laut Medienberichten aus seiner Heimat ein konkretes Angebot aus Brügge vorliegen.