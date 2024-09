Münster gegen Paderborn - Derby mit Brisanz

Diesem Fußballtag wird sich im Münsterland und dem benachbarten Ostwestfalen kaum jemand entziehen können: Wenn am Freitag (13.09.2024) das Zweitliga-Derby zwischen Preußen Münster und dem SC Paderborn ansteht, wird die Region einen Abend lang vom deutschen Volkssport Nummer eins geprägt sein. Es liegen gerade einmal Luftlinie gut 80 Kilometer zwischen beiden Städten.

Auf der A33, wo es ein paar Kilometer mehr sind, wird am frühen Abend sicherlich eine beträchtliche Autokolonne mit Fanschals in Richtung Hammer Straße in Münster zu beobachten sein. Die Partie ist mit 12.422 Zuschauern ausverkauft, die Tickets, die in den freien Verkauf kamen, waren innerhalb von nur sieben Minuten ausverkauft.