Zweitliga-Rekordstürmer Terodde beendet im Sommer die Karriere

"Wie der Ball im Tor einschlägt, das Netz zappeln zu sehen, die Ekstase in den Kurven, das sind alles Sachen, die ich unglaublich vermissen werde" , schrieb er weiter.

Viermal Torschützenkönig der 2. Bundesliga

Terodde nannte jedoch auch Gründe für den Abschied: Jedes Jahr am Limit zu spielen, habe bei ihm "Spuren hinterlassen" und es sei nun Zeit den "Platz für Jüngere freizumachen" . Der Stürmer bedankte sich ausdrücklich bei allen Klubs, in denen er aktiv war und warb für die große Bedeutung der Position des Mittelstürmers im Fußball.

Terodde ist der erfolgreichste Angreifer der 2. Liga: Viermal war er Torschützenkönig, in 310 Einsätzen erzielte er 177 Treffer. In der laufenden Saison steht Terodde bei fünf Treffern. Am Dienstag hatte sich Schalke mit einem 4:0 (2:0) beim VfL Osnabrück den Klassenerhalt gesichert.