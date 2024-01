Niklas Tauer verlässt Schalke 04

Stand: 03.01.2024, 11:53 Uhr

Niklas Tauer wechselt in der 2. Fußball-Bundesliga von einem Abstiegskandidaten zum nächsten. Der 22 Jahre alte Defensiv-Allrounder war bislang vom FSV Mainz 05 an den FC Schalke 04 ausgeliehen worden, schließt sich nun aber Eintracht Braunschweig an.