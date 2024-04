Schlusslicht VfL Osnabrück ist nach dem 0:4 bei Holstein Kiel schon abgeschlagen. Und auch Hansa Rostock (0:4 bei Hertha BSC) und der SV Wehen Wiesbaden (0:2 gegen Fortuna Düsseldorf) haben verloren. " Die Ergebnisse waren perfekt für uns" , meinte Karaman.

Nun gegen Elversberg

Nach einer kurzen Trainingswoche tritt Schalke am Freitag bei der SV Elversberg an. Dort soll endlich der erste Auswärtssieg seit dem 10. Dezember her. Schon direkt nach dem Nürnberg-Spiel schworen sich die Schalker darauf ein.