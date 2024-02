Weiter heißt es in einer Vereinsmitteilung: "Ferner sollen das Präsidium und der Aufsichtsrat des SCP07 e.V. der Geschäftsführung bzw. anderen entsandten Vertretern der SCP07 GmbH & Co. KGaA in der Mitgliederversammlung der DFL die Empfehlung aussprechen, dass diese, die für die Zulassung von externen Investoren notwendigen Änderungen an der Satzung der DFL, ablehnen."

Bislang hatte der SCP in allen DFL-Abstimmungen für einen Investoren-Einstieg gestimmt. "Der SCP steht eindeutig hinter den Plänen der DFL" , hatte Finanz-Geschäftsführer Ralf Huschen im Dezember dem "Westfalen-Blatt" gesagt. Huschen (45) ist auch Mitglied im DFL-Aufsichtsrat.

Fans veranstalteten Dialogabend

In den vergangenen Woche hatte es immer wieder massive Proteste aus der Fanzsene des SCP gegeben. Die Partie gegen Holstein Kiel (0:4) stand am vergangenen Samstag kurz vor dem Abbruch, weil Fans immer wieder Tennisbälle auf das Spielfeld geworfen hatten. Dazu machte die aktive Fanszene durch Flyer sowie einen Dialogabend auf ihr Anliegen aufmerksam. Offenbar mit Erfolg. Am Montag stimmten die Mitglieder ihren Verein um.