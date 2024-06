Das gab der Münsteraner Klub am Montag (17.06.2024) bekannt. Der 26 Jahre alte Grodowski verlängerte sein bis 2025 gültiges Arbeitspapier vorzeitig. Der Stürmer, der mit 19 noch in der Kreisliga A spielte und mit 21 in der Oberliga, erzielte im Aufstiegsjahr 17 Treffer und landete gemeinsam mit Sturmpartner Batmaz nur ein Tor hinter Torschützenkönig Jannik Mause vom FC Ingolstadt.

Torwart Schenk von Bayern München fest verpflichtet

Der 21 Jahre alte Torhüter Schenk war im Vorjahr vom Rekordmeister FC Bayern München an die Westfalen ausgeliehen gewesen, nun verpflichtete ihn Münster fest. Im Vorjahr hatte sich Schenk meist hinter Maximilian Schulze Niehues anstellen müssen, der Routinier beendete aber mit 35 Jahren nun seine Karriere.

Schenk darf darauf hoffen, die Nummer eins zu werden. "Johannes zählt zu den talentiertesten Torhütern in Deutschland" , ließ sich Münsters Sport-Geschäftsführer Ole Kittner in der Mitteilung zitieren.

Über die genauen Vertragslaufzeiten machte der SC Preußen Münster bei beiden Personalien keine Angaben.

Quelle: dpa/red