Außergewöhnliche Tage verlangen nach außergewöhnlichen Taten! Getreu diesem Motto fuhr am Montag dieser Woche der Mannschaftsbus von Fortuna Düsseldorf vor das Trainingsgelände von RB Leipzig. Die Fortunen nutzten das RB-Angebot und legten auf der - wegen einer installierten Rasenheizung schneefreien - Anlage am Leipziger Cottaweg eine Trainingseinheit ein.

DFB-Pokal als finanzieller Segen

Auch in Düsseldorf genießt RB für gewöhnlich keine große Anerkennung - bei RB-Spielen wird auch dort das Logo des Klubs normalerweise durch einen Schriftzug ersetzt. Angesichts der sportlichen Belange wurde nun ein Schulterschluss in Kauf genommen. Es lohnte sich: Die Rheinländer siegten am Dienstag beim 1. FC Magdeburg mit 2:1 und stehen damit im Viertelfinale des DFB-Pokals.

Es ist ein sportlicher Erfolg, aber vor allem auch ein finanzieller Triumph: Über 3,2 Mio. Euro strömte nunmehr über den DFB-Pokal in die Kassen der Fortuna, allein 1,7 Mio. erbrachte der Magdeburg-Erfolg. Mit einem weiteren Sieg kann diese Ausbeute sogar mehr als verdoppelt werden. Gewinnt Düsseldorf auch das Viertelfinale, gibt es nochmal fast 3,5 Mio. Euro.

"Bin noch nicht fertig"

"Ich bin noch nicht fertig, es darf gerne so weitergehen" , sagte Thioune nach dem Magdeburg-Sieg. Der Fortuna-Trainer will im besten Fall ins Finale nach Berlin, als ersten Schritt aber ins Halbfinale einziehen. Die Möglichkeit dazu werden er und sein Team an einem von vier möglichen Terminen haben. Die Viertelfinals finden am 30. und 31. Januar sowie 6. und 7. Februar 2024 statt.

Natürlich blickt jetzt alles in Düsseldorf gespannt auf den kommenden Sonntag. Dann findet ab 19.15 im Rahmen der Sportschau im Ersten die Auslosung des Viertelfinals statt. Es wird enorm spannend, denn ein Weiterkommen erscheint auf jeden Fall möglich.

Holstein Kiel kommt in der Liga zu Besuch

Viele Top-Teams wie der FC Bayern und RB Leipzig sind schon raus, und mit Kaiserslautern und St. Pauli setzten sich am Dienstag zwei weitere Zweitligisten durch. Die Ligakonkurrenten könnten also im Pokal die nächste Fortuna-Station werden.