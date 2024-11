"1a mit Sternchen": Paderborn behauptet mit Top-Leistung die Spitze

Torschütze Curda nannte den Erfolg einen " Kampfsieg ": " Der Gegner hat uns spielerisch alles abverlangt. Im ersten Durchgang hatten wir ein bisschen Pech. Umso wichtiger war es, dass wir noch in der ersten Halbzeit den Ausgleich machen."

Sportchef Weber: " Team macht großartigen Job "

Und auch Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber sah den Schlüssel zum Sieg im Kampfeswillen: " Die Mannschaft hat hart gearbeitet, viele Kilometer zurückgelegt und Intensität reingebracht. Dieses Team macht einen großartigen Job. Das macht mich stolz. Wir sind sehr zufrieden. "

Die Liga hat nicht erst nach diesem Erfolg wahrgenommen: Mit dem SCP ist diese Saison zu rechnen. Derzeit steht der Klub völlig zu recht an der Spitze - wenngleich Kwasniok relativiert: " Es macht uns glücklich, dass wir bereits 27 Punkte sammeln konnten und die größeren Vereine weiterhin ärgern können. "

Letztes Spiel vor Weihnachten gegen den KSC

Der weitere Saisonverlauf wird zeigen, ob es beim "Ärgern der Großen" bleibt. Zur Zeit spielen die Ostwestfalen jedenfalls ebenfalls wie ein "Großer" - und das konstant.

Schon am Freitag können sie einem Team mit großem Namen die Grenzen aufzeigen: Der krisengeplagte FC Schalke 04 gastiert am Nikolaustag in Paderborn (Anpfiff: 18.30 Uhr). Bis Weihnachten folgen die Auswärtspartie beim 1. FC Magdeburg (14.12.), ehe es im letzten Spiel vor der Winterpause zum Topspiel in eigener Arena gegen den Karlsruher SC geht (21.12.).

Quelle: red