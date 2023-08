Es lief die 13. Spielminute in der Schalker Arena, als der erste Torjubel der Nordkurve in der neuen Saison aufbrandete: Vorausgegangen war eines dieser typischen Terodde-Tore: Der 35-Jährige lauerte im Strafraum routiniert auf den Ball und erzielte eiskalt seinen zweiten Saisontreffer.

Thomas Ouwejan hatte einen Freistoß von links in den Strafraum geflankt, Terodde setzte sich im Zweikampf mit Gegenspieler Kevin Kraus durch und köpfte den Ball scheinbar mühelos zum 1:0 ins Tor.

Es war Teroddes 174. Zweitliga-Tor in seinem 285. Spiel im Unterhaus. Der gebürtige Bocholter ist ein Phänomen: Während es in der ersten Liga bei mehreren Anläufen und auch zuletzt mit Schalke nur mäßig lief (15 Tore in 90 Spielen), trifft er in der zweiten Liga wieder mit beeindruckender Regelmäßigkeit: Terodde erzielte nun saisonübergreifend in jedem seiner jüngsten neun Zweitligaspiele mindestens einen Treffer - und stellte damit nun einen Rekord ein. Das gelang zuvor nur drei Spielern.