Aber: Auch Verletzungen wirbelten den Torwart-Status-quo einige Male durcheinander. Wie jetzt. Denn für Co-Kapitän Fährmann (Muskelfaserriss und Zahn-OP) komme der Zweitliga-Saisonstart mit dem Spiel beim Hamburger SV (Freitag, 28.07., 20.30 Uhr) zu früh, wie Trainer Thomas Reis in den Vereinsmedien bestätigte: "Aktuell trainiert er individuell und soll in den kommenden Wochen Schritt für Schritt wieder an das Mannschaftstraining herangeführt werden."

Absicherungsplan mit Müller tritt direkt in Kraft

Seine Chance wird derweil Marius Müller (30) bekommen. Der ehemalige deutsche U-Nationalspieler kam diesen Sommer vom Schweizer Klub FC Luzern ans Berger Feld. Müller wurde in der Jugend des 1. FC Kaiserslautern ausgebildet, später machte er bei RB Leipzig Station (inklusive Leihe zurück zum FCK).

"Die aktuelle Situation unterstreicht, warum wir Marius verpflichtet haben und wie wichtig er für unser Team ist. Ich bin überzeugt, dass er mit seiner Ausstrahlung, Präsenz und Kommunikation einen guten Job machen wird" , zeigte sich Reis zuversichtlich.

Tatsächlich muss Müller, der in der letzten Saison als Stammkeeper mit Luzern die Conference-League-Qualifikation erreichte, nun direkt die für ihn vorgesehene Rolle als Absicherung bei Verletzungssorgen ausfüllen.

Verletztes Talent Justin Heekeren im Wartestand