Timo Horn verstärkt den VfL Bochum

Horn erhält zwar die Rückennummer 1, im Tor muss er sich aber zunächst hinter Patrick Drewes einreihen. Der vom Karlsruher SC nach Bochum zurückgekehrte Drewes gehe "als vorgesehene Nummer eins in die Saison" , sagte Sportdirektor Marc Lettau: "Das ist mit allen Beteiligten so besprochen."

In Salzburg hatte Horn als Vertreter des verletzten Alexander Schlager drei Bundesliga-Spiele absolviert. Zuvor war er nach 21 Jahren beim 1. FC Köln ein halbes Jahr ohne Verein gewesen. " In Bochum war es als Gegner immer unangenehm. Die Intensität, mit der sich Fans und Stadt mit dem VfL identifizieren, gefällt mir. Ich werde mich im Training voll reinhauen", sagte der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler nach seiner Ankunft im Trainingslager in Südtirol.