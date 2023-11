Tabellenzweiter gegen den Tabellenletzten: Hoch favorisiert gingen die Faruen des VfL Wolfsburg am Samstagnachmittag ins Duell mit dem Tabellenschlusslicht aus Duisburg. Für die MSV-Frauen ging es darum, in Niedersachsen - wie zuletzt beim vergleichsweise knappen 0:2 in München - auch beim zweiten Topteam der Liga möglichst lange mitzuhalten.

Zu so etwas gehört natürlich: So lange wie möglich die "Null" halten. Sprich: kein Gegentor bekommen. Das aber ging aus Duisburger Sicht gar nicht auf. Gerade einmal 6:13 Minuten waren gespielt, da schlug es vor gut 2.600 Zuschauern gleich einmal ein im Kasten der Duisburgerinnen.