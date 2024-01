Am Ende siegte Werder verdient mit 2:1 (1:0). Nikola Karczewska brachte die Bayer-Frauen am Freitagabend im ersten Spiel nach der Winterpause nach 21 Minuten zunächst in Führung. Skinnes Hansen traf nach 76 Minuten jedoch ins eigene Tor. In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf dann Jasmin Sehan zum Bremer Sieg. Bayer 04 hat es damit verpasst, in der Tabelle weiter an die Spitzengruppe zu rücken und steht mit nun 16 Punkten nach elf Spielen im Tabellenmittelfeld. Bremen hat nun 17 Punkte auf dem Konto und überholt Leverkusen in der Tabelle.