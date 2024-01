Streik und Sperrung: Erschwerte Anreise für Fußballfans

Der FC greift die Situation um den Streik ebenso wie Fortuna Düsseldorf (gegen St. Pauli) bisher nicht in seinen Faninformationen auf. Einen Hinweis auf die Sperrung und die daraus resultierende Umfahrung der Autobahnbrücke zwischen Köln und Leverkusen - die normal genau auf der kürzesten Auto-Strecke nach Wolfsburg liegt - findet man ebenfalls nicht.

Schalke als erster Klub betroffen

Einen Tag früher, am Freitagabend, sind die Fans der Schalker bei ihrem Auswärtsspiel in Kaiserslautern als Erste in NRW vom Streik betroffen. Der Klub warnte seine Fans bereits: "Es muss aufgrund des Streiks mit massiven Zugausfällen und Behinderungen gerechnet werden!"

Der Klub verwies auf die Seiten und Apps der Bahn für mehr Informationen. Wer mit dem PKW anreist, hat in Kaiserslautern in Stadion-Nähe ebenfalls schlechte Karten. Die Arena liegt mitten in einem Wohngebiet. Ein Shuttleservice sei von verschiedenen Parkplätzen eingerichtet.

Bochum mit Shuttleservice nach Dortmund

Die anderen Fans in NRW haben zumindest etwas mehr Glück bei ihren Reisestrecken. Der VfL Bochum gastiert im benachbarten Dortmund. Die Vereine können den Streik gut überbrücken. So lässt der VfL verlauten: "Vom Bochumer Hbf verkehren ab 14 Uhr Shuttlebusse Richtung Dortmund Hbf. Dort kann die U-Bahn bis zum Stadion genommen werden. Auf dem Rückweg gibt es das gleiche Angebot in Richtung Bochum." Für Bahnverbindungen weist auch Bochum auf die eingschränkten Optionen hin.

Sonderzug trotz Streik für Gladbach

Sehr ausführlich äußert sich Borussia Mönchengladbach zu seiner Partie bei Bayer Leverkusen. Die per Luftlinie rund 42 Kilometer auseinanderliegenden Orte sind derzeit nicht besonders reisefreundlich miteinander verbunden. Denn neben dem Bahnstreik weist Borussia Mönchengladbach auch explizit auf die bereits angesprochene Sperrung der Brücke bei Leverkusen hin. Die betroffene Autobahn 1 führt direkt an der Arena in Leverkusen vorbei.