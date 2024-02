Bayer-Frauen überraschen den Top-Favoriten

Nach 90 einseitigen Minuten, in denen der Titelanwärter aus Niedersachsen beinahe komplett feldüberlegen war und sich etliche Torgelegenheiten herausspielte, stand es in Leverkusen 1:1 (0:1). Emilie Bragstad war es in der 73. Minute, die einen der ganz wenigen Leverkusener Konter zum 1:1-Endstand nutzte. Im ersten Abschnitt waren die VfL-Frauen durch Nationalspielerin Alexandra Popp in Führung gegangen (37.).

Gegen das Starensemble des VfL Wolfsburg zu spielen, ist stets eine Herausforderung für die Frauen von Bayer Leverkusen. Das Gefälle in der Liga ist nach wie vor groß und die Wolfsburgerinnen rangieren neben dem FC Bayern München immer noch oberhalb dem Rest der Liga.