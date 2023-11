So verhinderte Leverkusen gegen die Leipzigerinnen am Sonntag (19.11.2023) noch eine Pleite und nahm immerhin ein 1:1 (0:0) mit. Das Führungstor für RB erzielte Vanessa Fudalla mit einem Sonntagsschuss aus der Distanz (78.). Verena Wieders Ausgleichstreffer per Fallrückzieher fiel erst in der Nachspielzeit (90.+3).