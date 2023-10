Torjäger Victor Boniface warnt Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen vor den ungewohnten Platzverhältnissen beim norwegischen Gegner Molde FK in der Europa League am Donnerstag. "Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen, auch, weil es ihr Stadion ist. Der Kunstrasen könnte für sie ein Vorteil sein. Für uns sind es eher ungewohnte Spielbedingungen" , sagte der nigerianische Angreifer in einem Klub-Interview.

"Nichts zu verlieren"

"Auf unserem Kunstrasen spielen die wenigsten gerne, erst recht nicht die Top-Mannschaften Europas" , hatte Moldes Kapitän Magnus Wolff Eikrem betont. Er sieht Molde dennoch vor einer "gewaltigen Herausforderung" gegen "eine der aktuell besten Mannschaften in Europa" . Der fünfmalige Meister (zuletzt 2022) habe aber "nichts zu verlieren" .

Video starten, abbrechen mit Escape Xabi Alonso spricht über den anstehenden Gegner Molde WDR. . 00:56 Min. . Verfügbar bis 04.10.2024. WDR.

Der in der Bundesliga schon sechsmal erfolgreiche Boniface hatte seine Profikarriere in Norwegen gestartet und von 2019 bis 2022 bei FK Bodö/Glimt gespielt. Boniface: "Als ich 2019 zu Bodö/Glimt kam, war Molde der aktuelle Meister. In den zwei darauffolgenden Jahren, in denen wir die Meisterschaft geholt haben, war Molde als Vizemeister unser größter Konkurrent."

Boniface mit positiven Erinnerungen