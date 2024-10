Mönchengladbach: Seoane hat die Qual der Wahl im Sturm

Den Grund für die kleine Torflaute von Kleindienst sieht der Trainer bei der ganzen Mannschaft. " In den letzten beiden Spielen haben wir es zu selten geschafft, Tim im Strafraum in Szene zu setzen ", sagte Seoane und betonte den Wert des Stürmers: " Trotzdem beschäftigt er immer die gegnerische Abwehr und schafft so Räume für unsere kreativen Spieler. Tim geht keinem Zweikampf aus dem Weg und ist der erste Spieler, der den Gegner anläuft. Mit seiner Bereitschaft und seiner Energie im Spiel gegen den Ball zieht er die ganze Mannschaft mit. "