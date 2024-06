Der 20-Jährige wechselt ablösefrei vom BVB zum VfL und erhält einen Vertrag bis 2027. Dies teilten die Bochumer am Mittwoch mit.

Der Sohn des ehemaligen Zweitliga-Profis Musemestre Bamba (173 Zweitligaspiele für Rot Weiss Ahlen) absolvierte bislang zwei Bundesligaspiele für den BVB. Für die deutschen Junioren-Nationalmannschaften kam er bislang auf 13 Einsätze.

Bamba beim BVB Stammspieler in Drittliga-Mannschaft

Samuel Bamba wurde in Ahlen geboren, wechselte aber bereits mit neun Jahren von Rot Weiss ins Nachwuchsleistungszentrum des BVB, wo er alle Jugendteams durchlief. Im vergangenen Dezember kam er in der Partie gegen den FC Augsburg zu seinem Bundesliga-Debüt. Es folgte ein weiterer Joker-Einsatz gegen Mainz, doch das Gros seiner Spiele für Dortmund absolvierte er bei der U23 in der 3. Liga (21 Partien).