Gladbach gewinnt Test gegen Aufsteiger Kiel

Der Erstliga-14. der vergangenen Fußball-Saison setzte sich in Rottach-Egern gegen den Aufsteiger aus Norddeutschland nach einer insgesamt durchwachsenen Partie bei sommerlichen Temperaturen verdient mit 1:0 (0:0) durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Grant-Leon Ranos in der 72. Minute nach Vorarbeit von Nathan Ngoumou.

Der Gladbacher Trainer Gerardo Seoane nutzte ebenso wie sein Holstein-Kollege Marcel Rapp die Partie, um beinahe allen Spieler jeweils Einsatzzeiten zu geben. Über die gesamten 90 Minuten hatten die Borussen mehr Spielanteile und mehr Ballbesitz. Die Kieler standen zumeist sehr sicher in der Defensive, nach vorn gelang ihnen aber nur wenig. Das Tor für die Gladbacher fiel nach einem Konter nach einem der wenigen Eckbälle für die Kieler.

In der zweiten Halbzeit gab es für Holstein ein Wiedersehen mit Philipp Sander. Der Mittelfeldspieler war in der Zweitliga-Saison Kapitän der Kieler und wechselte nach dem Aufstieg zur Borussia. Gladbach absolviert aktuell ein Trainingslager in Rottach-Egern, die Kieler sind zur Vorbereitung in Seefeld in Österreich.