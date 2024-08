Borussia Dortmund überzeugt bei Testsieg gegen Aston Villa

Kapitän Emre Can (33.) nach Foul an Karim Adeyemi per Elfmeter und kurz darauf Juilan Brandt (35.) mit einem Heber über den Torwart schossen vor über 81.000 Zuschauern in Dortmund die Tore.

Der BVB, mit den Zugängen Yan Couto, Waldemar Anton und Pascal Groß in der Anfangsformation, überzeugte gegen den Vierten der Premier League über weite Phasen auch unter Druck durch sicheren Aufbau (62% Ballbesitz) und eine stabile Defensive.

Verabschiedung von Edin Terzic

Vor der Partie wurde auf dem Rasen Ex-Trainer Edin Terzic offiziell verabschiedet. Terzic war im Sommer zurück getreten und dann durch seinen vorherigen Co-Trainer Nuri Sahin ersetzt, der sich ebenfalls vor der Partie an die Fans gewandt hatte. "Es ist mir die größte aller Ehren, Trainer von Borussia Dortmund zu sein. Aber ich bitte euch um zwei Dinge, die es im Fußball eigentlich nicht gibt: Zeit und Geduld", rief er über das Stadionmikrofon.

Die Pflichtspiel-Saison beginnt für Dortmund nächsten Samstag (17.08.2024, 18 Uhr) mit dem Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal in Hamburg bei Regionalligist Phönix Lübeck. In der Bundesliga empfängt der BVB eine Woche später Eintracht Frankfurt.