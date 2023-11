Rocco Reitz - Gladbacher Shootingstar winkt U21-Debüt

Reitz ist von Kindesbeinen an Borussia-Mitglied, war früher Dauerkarteninhaber und trägt seit seinem siebten Lebensjahr auch selbst das Fohlen auf der Brust. 2020 kam der gebürtige Duisburger zu ersten Einsätzen in der Bundesliga. Auch wenn diese eher unspektakulär verliefen, weckten sie doch bereits damals eine große Sehnsucht bei den Fans: Nämlich die, junge emotional am Klub hängende Spieler zu wertvollen Profis auszubilden.

Erst Tor- dann U21-Premiere?

Und genau das gelang bei Reitz mustergültig. Nach dem Startelf-Debüt am 3. Spieltag gegen Bayern München spielte er sich in den vergangenen Wochen unter Gladbach-Trainer Gerardo Seoane in der Anfangsformation fest. Nach etlichen guten Leistungen in dieser Saison konnte der 21-Jährige beim 4:0 gegen den VfL Wolfsburg nun auch sein erstes Bundesliga-Tor bejubeln.