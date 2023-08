Gustavo Puerta hat bisher ein ziemlich wildes Jahr hinter sich. Noch während er im Januar die kolumbianische U20-Nationalmannschaft als Kapitän in der Heimat auf Platz drei der Südamerikameisterschaft führte, unterschrieb er einen Vertrag bis 2028 bei Bayer 04 Leverkusen.

Dort ging es aber im Februar nicht hin, sondern als Leihspieler aus der südamerikanischen Sommerhitze ins winterliche Nürnberg. Beim FCN kam er in der 2. Liga überhaupt nicht zum Einsatz. Dafür war er gegen Saisonende wieder in Südamerika gefragt, wo Puerta als Kapitän Kolumbien bei der U20-WM in Argentinien bis ins Viertelfinale führte.

Starker Anführer in Kolumbiens U20-Auswahl

Doch statt zurück nach Nürnberg ging es dann endlich nach Leverkusen. Den Machern hatte gefallen, wie sich der 20-Jährige bei den Junioren-Turnieren präsentiert hatte: technisch stark, gute Übersicht, strammer Schuss, willens- und durchsetzungsstark. "Wir wollen sehen, wie er sich in unserem Kader macht", begründete Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes die vorzeitige Rückholaktion.

Zu dem Zeitpunkt war die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld, Puertas bevorzugtem Revier, schon groß: Robert Andrich und Exequiel Palacios hatten im Saison-Endspurt die meisten Spiele gemacht. Dazu kamen für die Position noch gestandene Profis wie Kerem Demirbay und Nadiem Amiri in Frage. Und der belgische Teenager Noah Mbamba, den Leverkusen nicht verliehen hatte, hatte bereits eine Saison Zeit gehabt, sich einzuleben.

Echte Chance bei Alonso

Gesetzt in Kolumbiens Junioren-Teams: Gustavo Puerta (M.)

Als dann Anfang Juli mit Granit Xhaka auch noch ein echter Leader von internationalem Format bei Bayer 04 unterschrieb, sah von außen betrachtet Puertas unmittelbare Zukunft in Leverkusen nicht unbedingt rosig aus. Aber Trainer Xabi Alonso wollte sich den jungen Kolumbianer anschauen und stellte schnell fest: "Er zeigt in jedem Training, dass er sich unbedingt durchsetzen will."

Zur Belohnung durfte Puerta in Bayers Testspiel beim spanischen Champions-League-Teilnehmer Real Sociedad San Sebastian erstmals von Beginn an spielen. Er hatte gute Szenen mit Balleroberungen, Spieleröffnungen und einem Abschluss nach erfolgreichem Pressing mit anschließendem Sololauf über das halbe Spielfeld. Aber das einzige Tor zum 0:1 ging nach einer unsauberen Ballverarbeitung im eigenen Strafraum eben auch auf seine Kappe.

Vom Außenseiter zum Rotationsspieler?

Beim 2:1-Sieg im jüngsten Test bei Olympique Marseille wurde er in Halbzeit zwei eingewechselt und hatte in 30 Minuten Spielzeit wieder einige starke Szenen. Wenn Puerta auch bei der Generalprobe am Samstag (05.08.2023) Spielzeit bekommt, dürfte das endgültig der Finerzeig sein, dass sich der Kolumbianer aus einer Außenseiter-Position in Alonsos Fokus gespielt hat.

Parallel zum Aufstieg des Youngsters deutet sich zudem der Abschied der Konkurrenten Demirbay und Amiri an. Es könnte also sein, dass Puerta neben den erfahrenen Xhaka und Andrich, sowie dem bereits erprobten Palacios mindestens als Rotationsspieler Teil des neuen Herzstücks im defensiven Mittelfeld von Bayer 04 Leverkusen wird.

Zum Beispiel als junger Wilder neben den erfahrenen Andrich oder Xhaka. Alonsos Möglichkeiten im Stress von drei Wettbewerben scheinen durch Puerta größer geworden zu sein. Und damit könnte die wilde Reise des 20-Jährigen in diesem Jahr noch mehr Fahrt aufnehmen.