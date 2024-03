Derby-Joker Hack empfiehlt sich - Fokus auf Pokal

Hack ein Kandidat für die Startelf

Ob der im Sommer von Arminia Bielefeld an den Niederrhein gewechselte Offensivspieler in Saarbrücken tatsächlich zur Anfangsformation gehört, verriet Trainer Gerardo Seoane noch nicht. Der 45-Jährige sprach jedoch von einer tollen Entwicklung Hacks und sagte: " Wir wissen, was wir an ihm haben. "

Mit seiner Quirligkeit und Torgefahr könnte Hack auch deshalb wichtig werden, weil in Alassane Pléa und Tomas Cvancara zwei Angreifer weiter ausfallen. Zudem ist der Einsatz von Innenverteidiger Maximilian Wöber offen. " Er musste muskulär angeschlagen ausgewechselt werden ", sagte Seoane. " Da ist sicherlich ein Fragezeichen hinter seinem Einsatz. "

Quelle: dpa