So ganz zufrieden ist der Nationalspieler mit seiner Rolle allerdings dann doch nicht. "Für mich ist das Fluch und Segen zugleich, wenn man eine Vergangenheit auf dem Flügel hat" , sagte er. Dadurch habe sein Trainer stets die Wahl, ihn außen aufzustellen, was Terzic auch gerne nutze. Naja, vielleicht in den nächsten 300. Wenn am Ende solche Tore dabei herauskommen, hat Julian Brandt wenig Argumente. Immerhin durfte er nach den vielen Interviews an seinen Sehnsuchtsort - ins Bett: "Ich bin happy - und sehr müde" , sagte er.

Quelle: sid/red