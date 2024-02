1. FC Köln - junge Rasselbande auf "Mission Klassenerhalt"

Huseinbasic als Beispiel für gute Entwicklung

Nicht alle jüngeren Spieler sind aus dem eigenen Nachwuchs, einige kaufte Köln clever dazu. So zum Beispiel Denis Huseinbasic. Der 22-Jährige kam vor gut anderthalb Jahren für gerade einmal 50.000 Euro aus der 4. Liga, genauer aus Offenbach. Direkt im ersten Jahr schien er sich in der Bundesliga zu etablieren, bevor er - wie alle in Köln - in der Hinrunde eine Delle erlebte.