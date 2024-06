Stürmer Kleindienst wechselt zu Borussia Mönchengladbach

Kleindienst hatte in der vergangenen Saison zwölf Tore für den Aufsteiger aus Heidenheim erzielt und damit maßgeblichen Anteil an der Qualifikation für das internationale Geschäft. Der 28-Jährige macht von einer Ausstiegsklausel Gebrauch, die dem Klub aus dem Südwesten sieben bis acht Millionen Euro einbringen soll. Sein Vertrag gilt bis zum 30. Juni 2028

Virkus: "Er ist ein echter Typ"

"Tim ist ein echter Typ und verfügt für einen Mittelstürmer über ein breites Spektrum", sagte Roland Virkus, Borussias Geschäftsführer Sport: "Er ist torgefährlich, darüber hinaus auch ein Arbeiter, der seine Kollegen mitreißen und ihnen auch Stabilität geben kann. Er kann als Zielspieler Bälle verwerten, sie halten, aber auch mit Tempo in die Tiefe gehen."

Kleindienst will nochmal eine Herausforderung

Kleindienst verabschiedete sich mit großer Dankbarkeit, hat sich aber letztlich dazu entschlossen, "im besten Fußballeralter nochmal eine neue Herausforderung in meiner Karriere anzugehen, um mich bei Borussia Mönchengladbach zu beweisen. Ich freue mich schon riesig, wenn sich unsere Wege in der Bundesliga wieder kreuzen werden".

"Tim war in den letzten Jahren auf dem Platz einer der ganz wichtigen Faktoren für uns, weshalb der Aufstieg in die Bundesliga und das Erreichen der Conference League überhaupt möglich waren. Deshalb ist es sehr bitter für uns, solch einen Ausnahmestürmer an einen Ligakonkurrenten zu verlieren. Da brauchen wir keinen Hehl daraus zu machen", wird FCH-Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald in einer Mitteilung zitiert.

"Seine letzte Vertragsverlängerung im vergangenen Sommer beinhaltete eben diese Ausstiegsklausel, die Borussia Mönchengladbach nun gezogen hat, weshalb wir Tims Entscheidung akzeptieren müssen", so Sanwald.

Quelle: red/sid