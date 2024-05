Die Anfrage der Liverpool-Legende Jamie Carragher schüttelte Jadon Sancho so leicht ab wie zuvor Gegenspieler Nuno Mendes. Ob er nach dem Champions-League-Triumph mit ihm gemeinsam ein paar Bier trinken würde, wollte der nach acht Pints angetrunkene Carragher von Sancho nach dem Sieg im Halbfinal-Hinspiel gegen Paris (1:0) wissen. "Ich trinke nicht" , konterte der Engländer cool. Thema erledigt.

Sollte Borussia Dortmund am 1. Juni im Londoner Fußball-Tempel Wembley aber tatsächlich in der Königsklasse triumphieren, dann wird Sancho auch ohne Alkohol kräftig feiern. Als er in der Winterpause von Manchester United ausgeliehen wurde, war der 24-Jährige am Tiefpunkt seiner Karriere angelangt. Inzwischen dreht Sancho wieder mächtig auf und nähert sich seiner Bestform.