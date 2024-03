Luca Kilian fehlt dem FC mehrere Monate

Letzterer war am Freitag im Trainings allerdings auch an einem unglücklichen Zweikampf beteiligt, nach dem Schultz in der Defensive eine Option weniger hat. Luca Kilian musste das Training nach dem Duell mit Selke abbrechen. Am Nachmittag teilte der FC nach einer genaueren Untersuchung mit, dass Kilian " mit einer Kreuzbandverletzung mehrere Monate fehlen " wird.

Angesichts einer solchen Hiobsbotschaft ist es für den FC nur noch ein schwacher Trost, dass die Augsburger am Sonntag im Heimspiel auf Ermedin Demirovic verzichten müssen. Der 26-Jährige, der in dieser Saison mit 14 Toren und 8 Vorlagen an mehr Treffern beteiligt ist als der FC insgesamt geschossen hat (das waren 20), fehlt gelbgesperrt.