Emre Can ist hin und wieder als Mann klarer Worte bekannt. Und so wollte der bald 30-Jährige nach der neuerleichen Niederlage seiner Dortmunder Borussia am Mittwochabend in Stuttgart (0:2) auch nichts mehr beschönigen: "Wir sind Dortmund, eine große Mannschaft - so müssen wir auftreten, das machen wir momentan nicht" , sagte Can nach dem Pokalaus und ergänzte: "Da muss mehr kommen! Wir müssen uns zusammensetzen, so kann es nicht weitergehen."

Chancen gehen dahin