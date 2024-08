BVB - Can bleibt Kapitän, Guirassy im Plan

Nationalspieler Emre Can führt Borussia Dortmund auch in der kommenden Saison als Kapitän an. Der neue BVB-Trainer Nuri Sahin hält somit an der Entscheidung seines Vorgängers Edin Terzic fest, der den Defensivspieler vor einem Jahr zum Spielführer ernannt hatte.

Cans neue Stellvertreter sind Julian Brandt (Vize-Kapitän) und Nico Schlotterbeck (dritter Kapitän). Gregor Kobel und Marcel Sabitzer gehören dem erweiterten Mannschaftsrat an. In der vergangenen Saison hatten noch Kobel und Niklas Süle dem Kapitän Can assistiert.

Kobel nicht mehr im Amt

"Ich habe den Mannschaftsrat bekannt gegeben und möchte auch vor euch allen sagen, dass meine Entscheidung mit den fünf Jungs, die jetzt im Mannschaftsrat sind und auch den Kapitänen keine Entscheidung gegen Greg war. Also wenn jemand seine Stelle garantiert hat, dann Gregor Kobel", wird Sahin im kicker zitiert.

Um den Gesundheitszustand seines neuen Stürmers Serhou Guirassy macht sich der Verein derweil keine Sorgen. Medienberichte über eine längere Ausfallzeit des für etwa 18 Millionen Euro verpflichteten Mittelstürmers tritt der BVB entschieden entgegen. "Serhou war und ist im Plan. Er trainiert hier in Bad Ragaz jeden Tag und befindet sich bereits wieder im Lauftraining. Das absolviert er natürlich ohne Schiene", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl der Deutschen Presse-Agentur und betonte: "Einen konkreten Zeitpunkt für seine Rückkehr haben wir nie genannt."

"Guirassy im Plan"

Er werde wie abgesprochen zu Beginn noch fehlen, dann aber zeitnah zur Verfügung stehen, erklärte Kehl. Die "Bild-Zeitung" hatte spekuliert, dass der 28-Jährige wegen seiner Knieprobleme erst im Oktober spielfähig sei. Dies hatte Guirassy sofort in den sozialen Medien mit einem roten X kommentiert. Wegen der beim VfB Stuttgart erlittenen Knieverletzung hatte sich der Transfer des Torjägers zunächst verzögert und war erst nach weiteren Untersuchungen perfekt geworden.

Wie der Verein außerdem bekanntgab, wechselt der 19 Jahre alte Tom Rothe zu Union Berlin. Der Linksverteidiger war in der vergangenen Spielzeit an Zweitligist Holstein Kiel ausgeliehen und konnte dort den Aufstieg feiern.

Rothe zu Union Berlin

"Tom hat im letzten Jahr eindrucksvoll seine Stärken und sein Potenzial unter Beweis gestellt. Neben seinen defensiven Fähigkeiten überzeugt er auch im Offensivspiel", wird Union-Geschäftsführer Horst Heldt in der Mitteilung zitiert.

Der gebürtige Rendsburger spielte drei Jahre in der Jugendabteilung des FC St. Pauli und wechselte im Sommer 2021 ins Ruhrgebiet zum Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund. In Berlin erhofft sich der sechsfachen U-Nationalspieler nun den nächsten Karriereschritt.