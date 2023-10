Der Österreicher zog sich am vergangenen Donnerstag (12.10.2023) im Testspiel gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden (4:1) einen Meniskusriss im rechten Knie zu. Das teilte die Borussia am Dienstag mit. Der 24-Jährige wurde bereits operiert und startet am kommenden Montag mit der Reha.

Wolfs Vertrag läuft im Sommer 2024 aus. Der einstige Wunschspieler des früheren Gladbacher Trainers Marco Rose spielte zuletzt unter dem aktuellen Borussen-Coach Gerardo Seoane keine Rolle mehr.