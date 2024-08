Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, einigte sich der BVB mit Manchester City auf eine Leihe des Außenverteidigers bis zum 30. Juni 2025. "Für den Fall, dass bestimmte sportliche Kriterien in der kommenden Spielzeit erreicht werden, haben sich alle Parteien obendrein auf einen dauerhaften Wechsel im Anschluss an die Leihperiode verständigt" , teilten die Dortmunder mit.

Couto war zuletzt für zwei Spielzeiten von Manchester City an den FC Girona nahe Barcelona ausgeliehen gewesen und hatte dort starke Leistungen gezeigt. Auch dank Couto wurde Girona in der vergangenen Saison Tabellendritter. BVB -Geschäftsführer Lars Ricken äußerte, der Club traue dem Neuzugang zu, "die Geschichte besonderer brasilianischer Spieler beim BVB fortsetzen zu können" .

Große Hoffnungen in Couto

"Yan Couto ist ein extrem spannender Spieler. Er kann die gesamte Außenbahn bearbeiten, paart außergewöhnliche Dynamik mit Intensität, technischer Finesse und Dribbelstärke" , sagte BVB -Sportdirektor Sebastian Kehl. "Yan ist variabel einsetzbar, liebt Eins-gegen-Eins-Duelle, kann präzise Flanken schlagen und hat einen ausgeprägten Offensivdrang. Seine Entwicklung in Spanien war bemerkenswert, und trotzdem verfügt er noch über viel Entwicklungspotenzial. "