Testspiel: BVB besiegt Manchester United

Der Fußball-Bundesligist besiegte am Sonntagabend (30.7.2023; Ortszeit) in Las Vegas den Premier-League-Club Manchester United mit 3:2 (2:1). Das Siegtor erzielte vor 50.857 Zuschauern im Allegiant Stadium Nationalspieler Youssoufa Moukoko in der 71. Minute auf Vorlage von Marco Reus.