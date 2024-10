Kurz nach der Partie gegen Celtic hatte Adeyemi noch vermutet, dass es nicht so schlimm sei. " Es hat sich nicht so schlimm angefühlt wie sonst. Hoffentlich bin ich bald wieder da ", meinte der U21-Nationalspieler. Schon in der Saison 2022/2023 hatte er sich zwei Muskelfaserrisse zugezogen und damals mehrere Spiele verpasst. Auch davor hatte er im Profibereich immer wieder mit Muskelverletzungen zu kämpfen.

Glänzender Saisonstart für Adeyemi

Der Saisonstart war für Adeyemi glänzend verlaufen. In den ersten acht BVB-Pflichtspielen sammelte er zehn Scorerpunkte, zudem traf er in zwei Spielen für die deutsche U21-Nationalmannschaft insgesamt fünfmal.

Das erste Spiel, das Adeyemi verpasst, ist das Gastspiel bei Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr). Für Dortmund und Union geht es in der Partie um den Anschluss nach oben. Beide Teams mussten erst eine Niederlage hinnehmen. Dortmund reist mit zehn Punkten als Tabellenfünfter an. Union steht mit acht Zählern auf Position neun.

Neben Adeyemi muss Sahin in Berlin auch auf Außenspieler Julien Duranville, der sich gegen Glasgow ebenfalls eine Oberschenkelverletzung zugezogen habe. Zudem habe der ebenfalls auf dem Flügel einsetzbare Giovanni Reyna einen Rückschlag erlitten und sei ebenfalls länger raus. Reyna hatte sich bereits vor Wochen in der Leistengegend verletzt.