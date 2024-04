Bayer Leverkusen - Die "Unbesiegbaren" fordern den BVB

Zu einer ausschweifenden Party gehört manchmal ein ausgewachsener Kater. Zwar war die Meisterparty bei Bayer 04 Leverkusen gar nicht so ausschweifend, denn weitere Titel sind zum Greifen nah. Aber der Kater war im Europa-League-Rückspiel bei West Ham United trotzdem ziemlich ausgewachsen.

Leverkusen, sonst die ganze Saison spielerisch unter Starkstrom, traf ein Spannungsabfall. So stand vor allem der sonst schon oft herausragende Verteidiger Odilon Kossounou neben sich. Er verschuldete mit einem Fehlpass und verlorenen Kopfballduell den frühen Rückstand, wurde nach 29 Minuten durch Edmond Tapsoba ersetzt.

Alonso will mit Leverkusen ins Fußball-Geschichtsbuch

Doch die Leverkusener schafften es erneut, sich wie Entfesselungskünstler aus einer misslichen Lage zu befreien. Das Team von Trainer Xabi Alonso kommt in dieser Spielzeit immer wieder mit einem Ur-Selbstvertrauen an die eigene Stärke zurück. So erzielte Bayer alle Treffer in der K.o.-Phase der Europa League nach der 70. Minute, in London glich Jeremie Frimpong (89.) aus und machte den Halbfinaleinzug endgültig klar.