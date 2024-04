Am Mittwochvormittag (03.04.2024) kam noch einmal viel Bewegung in die Fans des SC Preußen Münster. Es waren kurzfristig noch einmal 600 Tickets für den Drittligaknaller der Preußen gegen Tabellenführer Jahn Regensburg in den Handel geraten. Es war übrig gebliebenes Gästekontingent, auf dass sich die Münsteraner nun stürzen durften. Die restlichen der insgesamt 15.000 Eintrittskarten sind schon seit Wochen ausverkauft.

Es herrscht Aufregung im Münsterland - gelinde gesagt. Nach einer beinahe unfassbaren Siegesserie steht Aufsteiger Preußen Münster plötzlich unter den ersten drei der Liga. Die Rückkehr in die 2. Liga scheint plötzlich nicht nur möglich. Sondern zum Greifen nah.