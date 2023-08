Der DSC zeigte gerade in der ersten Hälfte Unsicherheiten in der Defensive gegen selbstbewusst auftretende Regensburger. Unter dem Strich stand ein gerechtes Remis.

Bei der Arminia kehrte Kaito Mizuta nach der abgelaufenen Rot-Sperre zurück ins Team. Außerdem startete Trainer Mitch Kniat im Sturmzentrum mit Fabian Klos anstelle von Manuel Wintzheimer.

Jahn belohnt sich für starken Beginn

Die Gäste kamen besser in die Partie als die Ostwestfalen. Mit einem hohen Pressing zwangen sie die Bielefeld im eigenen Sechzehner zu Fehlern. So kam Christian Viet nach einem Fehlpass aus sechs Metern Entfernung zum Abschluss, doch DSC-Keeper Jonas Kersken parierte.

Der Jahn blieb konsequent, während Bielefeld große Probleme hatte, einen geordneten Spielaufbau aus der eigenen Hälfte hinzubekommen. Nach einem Freistoß von der linken Seite belohnten sich die Gäste mit der verdienten Führung, als Florian Ballas den von Viet getretenen Ball im Strafraum per Kopfball zum 0:1 veredelte (12.).

Ausgleich aus dem Nichts

Acht Minuten dann aus dem Nichts der Ausgleich: Ein langer Einwurf von Can Özkan von rechts erreichte Klos, der den Ball direkt auf Gerrit Gohlke per Hacke ablegte, Dessen Volley-Kracher aus zwölf Metern landete unhaltbar in den Maschen.

Das Tor tat den Hausherren gut, sie kamen nun besser in die Partie. Nach einer halben Stunde, dann sogar fast die Führung für die Schwarz-Weiß-Blauen, doch Aygün Yildirims strammen Schuss aus 18 Metern lenkte Jahn-Keeper Felix Gebhardt noch gerade so an den rechten Außenpfosten.

DSC-Defensive weiter verunsichert, doch Klos fast mit dem 2:1

Doch Regensburg blieb im Spiel. Mit dem aggressivem Pressing kamen die Arminen weiterhin nicht zurecht. Die DSC-Defensive war weiter verunsichert, doch die besseren Chancen hatten nun die Bielefelder.